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    Бахар Мурадова: Сказанное Фазилем Мустафой неверно

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова прокомментировала заявление депутата Фазиля Мустафы о том, что Азербайджанские университеты не готовят специалистов.

    Как сообщает Report, выступившая на сегодняшнем пленарном заседании парламента Б.Мурадова отметила, что сказанное Ф.Мустафой неверно.

    По ее словам, если бы учебные заведения не готовили нормальных специалистов, в Азербайджан не приезжали бы студенты из других стран: "Считаю, что есть авторитетные в своих странах лица, получавшие образование в Азербайджане как в советское, так и последующее время. Поэтому сказанное Фазилем Мустафой неверно".

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