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    Бахар Мурадова осудила депутатов, ничего не сказавших о Гейдаре Алиеве

    © Report

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Те, кто когда-то считал Гейдара Алиева своим противником, впоследствии стали осознавать, что он был тем, кто повел Азербайджан вперед".

    Как сообщает Report, об этом на посвященном 95-летию Гейдара Алиева торжественном заседании Милли Меджлиса заявила вице-спикер парламента Бахар Мурадова.

    Она также подчеркнула, что очень сожалеет по поводу того, что сегодня кто-то из них не захотел высказать свое мнение:

    "Почему воздержались? Из-за социальных сетей? Считаю, что о великой личности нужно говорить слова, идущие от сердца, даже если когда-то вы были неправы. Это было бы большим вкладом в наше гражданское единство".

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