Бахар Мурадова: На сессии ПА ОБСЕ наша делегация поднимет вопрос Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджанская делегация отбыла в Кыргызстан для участия на предстоящей сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. На сессии они также поднимут вопрос об освобождении Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых в заложники вооруженными силами Армении на территории оккупированного армянами Кельбаджарского района Азербайджана, когда те хотели посетить могилы родителей и близких. Естественно, при отсутствии конкретных механизмов и реальных воздействий, озвученные мысли остаются нерассмотренными. Наряду с этим, считаю, что нельзя допускать исключения вопроса из повестки".

Как сообщает Report, об этом заявила вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

По ее словам, этот вопрос до конца будут держать в центре внимания: "Нужно постараться добиться принятия серьезных решений для обеспечения возвращения в родные очаги не только их, но и людей, чьи возможности передвижения в собственной стране ограничены".