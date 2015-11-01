​Aztelekom: Приняты необходимые меры для беспрерывного наблюдения за избирательным процессом по интернету с помощью веб-камер

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "В расположенном на служебной территории ООО Aztelekom 671 участке по 86 округам установлены веб-камеры, все участки обеспечены альтернативными энергоисточниками".

Об этом Report сообщили в пресс-службе ООО Aztelekom министерства связи и высоких технологий.

В структуре отметили, что устойчивость связи в регионах полностью обеспечена: "Связью обеспечены также территории проживания беженцев и отдаленные пункты. Приняты необходимые меры для беспрерывного наблюдения за избирательным процессом по интернету с помощью веб-камер".