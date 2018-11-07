Азербайджанский омбудсмен предложила вывести детские сады из подчинения исполнительных властей

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова предложила вывести детские сады из подчинения исполнительных властей.

Как сообщает Report, выступившая в ходе обсуждения госбюджета в Милли Меджлисе Э.Сулейманова заявила, что детские сады должны быть переданы в подчинение министерства образования.

Также Омбудсмен отметила, что процесс выдачи компенсаций по неиспользованным отпускам в годы военной службы военнослужащими запаса и находящимися в отставке должен быть полностью завершен: "Считаю, что это очень важный вопрос. Также из-за значительного возрастания цен на съемное жилье следует повысить сумму средств, выделяемых данной категории лиц (военнослужащие в запасе и в отставке), действующим военнослужащим на оплату аренды".