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    Азербайджанский депутат потребовал обратиться к странам-членам Минской группы ОБСЕ

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Армяне готовятся отмечать 30-летие создания т.н. Нагорно-Карабахской Республики. Они пригласили на это мероприятие представителей стран-членов Минской группы ОБСЕ“.

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли меджлиса заявил член делегации Азербайджана в ПАСЕ, депутат Ровшан Рзаев.

    Он предложил обратиться к Минской группе ОБСЕ, отговорить их от этого: “Как Милли Меджлис мы должны обратиться к Минской группе ОБСЕ, отговорить их от этого. В то же время им надо еще раз напомнить о чинимых армянами зверствах ”.

    Депутат предложил, внести в план законодательных работ на весенней сессии Милли Меджиса подготовку законопроекта "Об оккупантской политике".

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