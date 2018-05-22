Азербайджанские депутаты подвергли критике ситуацию в сфере назначения группы инвалидности

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "В 2013-217 годы по республике количество людей с инвалидностью увеличилось примерно на 100 тысяч человек. Рост по Баку составляет 20 тыс. человек. Назначение инвалидности в электронном порядке это очень хорошо. Система должна быть применена так, чтобы в этой области была прозрачность".

Как сообщает Report, об этом в ходе обсуждения готовящегося законопроекта "О правах лиц с инвалидностью" на заседании комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса заявил депутат Рауф Алиев.

"Если человек действительно имеет инвалидность, ему следует назначить группу инвалидности. Мы должны добиться этого" - добавил Р.Алиев.

Депутат Муса Гулиев также подчеркнул важность прозрачности в этой сфере: "Если назначения инвалидности человеку не имеющему инвалидность это одно преступление, то не назначение пенсии по инвалидности человеку с инвалидностью - это пятикратное преступление. Мы должны подумать над этим".