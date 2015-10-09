Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Если в законодательстве произойдут изменения, Азербайджан на выборах может перейти к электронному голосованию". Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель информационного центра "Выборы" Центральной избирательной комиссии Руфат Гюльмамедов.

Он отметил, что для проведения выборов в Азербайджане в электронном порядке никаких технических, инфраструктурных проблем нет: "Самым главным условием голосования является анонимность. При электронном голосовании на граждан могут оказывать давление. Поэтому во многих странах электронное голосование было безуспешным и не встретило одобрения".