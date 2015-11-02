Австрийский депутат: Процесс голосования прошел прозрачно

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Согласно моим наблюдениям, мы не выявили нарушений в ходе парламентских выборов в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил представитель делегации депутатов Европарламента, австрийский депутат Франц Обермайер.

По его словам, он посетил 7 избирательных участков, не выявив правонарушений: "Процесс голосования прошел прозрачно".

Он отметил, что для него стало нововведением использование невидимых чернил.

Ф.Обермайер также отметил активное участие женщин в избирательном процессе.