 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Депутат: Австралия может использовать опыт Азербайджана в организации выборов

    Выборы прошли дисциплинированно

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Австралия может использовать опыт Азербайджана в организации выборов. Как сообщает Report, об этом заявил глава делегации парламента Австралии по наблюдению за выборами в Азербайджане Люк Симпкинс.

    "В Азербайджане есть некоторые аспекты, которые мы могли бы использовать на выборах в Австралии", - отметил депутат. 

    По его словам, он приехал в Азербайджан с тремя коллегами, которые также наблюдали за выборами. 

    Л.Симкинс отметил, что делегация посетила около 20 избирательных участков, добавив, что выборы прошли дисциплинированно. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi