Депутат: Австралия может использовать опыт Азербайджана в организации выборов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Австралия может использовать опыт Азербайджана в организации выборов. Как сообщает Report, об этом заявил глава делегации парламента Австралии по наблюдению за выборами в Азербайджане Люк Симпкинс.

"В Азербайджане есть некоторые аспекты, которые мы могли бы использовать на выборах в Австралии", - отметил депутат.

По его словам, он приехал в Азербайджан с тремя коллегами, которые также наблюдали за выборами.

Л.Симкинс отметил, что делегация посетила около 20 избирательных участков, добавив, что выборы прошли дисциплинированно.