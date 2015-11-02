Авигдор Либерман: Выборы в Азербайджане прошли свободно и демократично

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Выборы в Азербайджане прошли открыто, прозрачно и свободно, для их проведения были созданы все условия.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам экс-глава МИД Израиля, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, возглавлявший наблюдательную миссию от своей страны.

По его словам, четыре депутата Кнессета от различных партий присутствовала в качестве наблюдателей на выборах в Милли Меджлис 1 ноября.

"Хочу отметить высокое качество и уровень проведения выборов. Выборы были демократичными и свободными, организованы по самым высоким стандартам с равными условиями для всех участников. Самый высокий стандарт, который встречается в мире. Мы рады, что республика Азербайджан достигла высоких показателей в проведении выборов", - заявил Либерман.