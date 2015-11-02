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    Авигдор Либерман: Выборы прошли прозрачно

    Мы также сталкиваемся с двойными стандартами международных организаций

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Делегация израильского парламента в составе из четырех человек приняла на выборах в Азербайджане в качестве наблюдателей. Наблюдения на избирательных участках показали, что выборы прошли прозрачно". 

    Как сообщает Report, об этом заявил член израильского парламента Авигдор Либерман на пресс-конференции в Баку.

    "Хочу подчеркнуть правопорядок и культуру выборов на избирательных участках. Мы также сталкиваемся с двойными стандартами международных организаций. Например, нигде не говорят о нарушениях прав человека, которые наблюдаются в Саудовской Аравии. Однако в некоторых случаях мелкие правонарушения в некоторых странах получают большую огласку”, - сказал он. 

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