Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Старший юридический консультант юридической фирмы "Виза" Аслан Исмаилов выдвинул свою кандидатуру в депутаты.

Как сообщает Report, А.Исмаилов будет участвовать в выборах от Нармановского второго избирательного округа № 20. Избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатуру.

В Нармановском втором избирательном округе № 20 зарегистрированы кандидатуры 8 человек. Одним из кандидатов является нынешний депутат Милли Меджлиса Адиль Алиев. Правящая партия "Новый Азербайджан" из этого округа выдвинула кандидатуру Ибрагима Асадова. Он работает ведущим специалистом в муниципалитете Наримановского района.