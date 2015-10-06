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    Аслан Исмаилов выдвинул свою кандидатуру в депутаты

    А.Исмаилов будет участвовать в выборах от Нармановского второго избирательного округа № 20

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Старший юридический консультант юридической фирмы "Виза" Аслан Исмаилов выдвинул свою кандидатуру в депутаты.

    Как сообщает Report, А.Исмаилов будет участвовать в выборах от Нармановского второго избирательного округа № 20. Избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатуру. 

    В Нармановском втором избирательном округе № 20 зарегистрированы кандидатуры 8 человек. Одним из кандидатов является нынешний депутат Милли Меджлиса Адиль Алиев. Правящая партия "Новый Азербайджан" из этого округа выдвинула кандидатуру Ибрагима Асадова. Он работает ведущим специалистом в муниципалитете Наримановского района.

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