​Артур Раси-заде проголосовал - ФОТО

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде проголосовал на выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, глава правительства сегодня утром пришел вместе с супругой в 29-й избирательный участок 16-го Ясамальского второго избирательного округа.

Напомним, что из указанного округа зарегистрирована кандидатура 10-ти человек.

Это - Фахраддин Бабаев (нейтральный кандидат), Чингиc Байрамов (председатель Общественного объединения "Выпускники университетов Турции", нейтральный кандидат), Шовги Буньятов (нейтральный кандидат), Эльшан Гасанов (нейтральный кандидат), Хыдыр Ибрагимов (ПЕА), Керим Туфан Джамал (председатель Национальной демократической партии Азербайджана), Айтен Мустафаева (нейтральный кандидат), Талех Шахсуваров (нейтральный кандидат), Муталлим Рагимов (по собственной инициативе), Нисеханым Рагимова.