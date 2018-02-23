Али Гусейнли: В тестовый экзамен по приему в адвокатуру никаких изменений не нужно

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Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение “О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджанской Республике” очень важно. Я не согласен с мыслью о внесении изменений в тестовый экзамен по приему в адвокатуру. Так как, при ликвидации института законного представительства физических лиц, мы аргументировали это тем, что по Конституции государство должно обеспечивать профессиональную юридическую защиту”.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель комитета по вопросам правовой политики и государственного строительства Али Гусейнли.

Председатель комитета прокомментировал предложение некоторых депутатов об изменениях в тестовых экзаменах по адвокатуре: “Мы внесли исправление в законодательство и сейчас в судах права защищать могут только члены Коллегии адвокатов. Если адвокаты не будут профессионалами своего дела, в принципе они могут оказаться слабыми в судебных тяжбах. Применение статей подписанного президентом распоряжения приведет к увеличению количества адвокатов. Результат должен быть таким, чтобы при исполнении правосудия стороны (сторона обвинения и сторона защиты) с точки зрения профессионализма были представлены лицами одинакового уровня подготовки”.