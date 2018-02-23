Али Гусейнли: Сейчас в судах имеется 1700 представлений в связи с применением к заключенным подписанного президентом закона

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Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ "После подписания президентом Ильхамом Алиевым в прошлом году распоряжения о гуманизации политики наказания в Милли Меджлисе были внесены изменения в Уголовный кодекс и Кодекс административных проступков. После изменений закон начал применяться с 1 декабря 2017 года".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель комитета по вопросам правовой политики и государственного строительства Али Гусейнли.

Председатель комитета привел статистические данные по применению закона: "С того времени в суды направлено более 4000 представлений. Согласно этим представлениям, 479 заключенных были освобождены, 585 – сокращено наказание, 465 – освобождены от других наказаний, 59 – облегчен режим отбывания наказания. Сейчас в судах имеется 1700 представлений в связи с применением к заключенным подписанного президентом закона".

Он отметил, что также ожидается направление представлений в связи с 5 тыс. заключенных: "Этот закон можно воспринимать как закон амнистиционной силы".