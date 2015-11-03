Али Гасанов: То, что БДИПЧ /ОБСЕ не наблюдало за выборами, не может бросить тень на легитимность выборов

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Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Можно однозначно заявить, что Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ не наблюдало за выборами, не может бросить тень на легитимность выборов.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов Он прокомментировал отношение Государственного департамента США к выборам в Милли Меджлис, проходившим 1 ноября.

Али Гасанов сообщил, что выборы в Милли Меджлис были проведены в соответствии с демократическими принципами, прозрачно, справедливо и отразили волю азербайджанского народа: "Свыше 30 наблюдательных миссий, охватывающих весь мир, включая Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Содружество Независимых Государств, Организацию Исламского Сотрудничества, дали выборам высокую оценку. Европейский Союз заявил, что выборы в Азербайджане были проведены в соответствии с международными стандартами, в прозрачной и всеобъемлющей форме, выразил готовность к сотрудничеству с новым парламентом. Учитывая все это, можно однозначно заявить: то, что Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ не наблюдало за выборами, не может бросить тень на легитимность выборов.

Правительство Азербайджана направило обращение БДИПЧ /ОБСЕ для наблюдений и неоднократно заявляло, что открыто для проведения обсуждений в связи с деятельностью миссии. Очень жаль, что БДИПЧ /ОБСЕ не оценило достойно эту инициативу и в одностороннем порядке отказалось отправлять миссию в Азербайджан. Считаем, что это - политизированное решение, несовместимое с Уставом и принципами ОБСЕ, являющейся межгосударственной коллегиальной структурой. Этим своим шагом БДИПЧ подписалось под неприятным прецедентом в практике наблюдения за выборами.

Правительство Азербайджана выполняет все возложенные на него задачи в соответствии с законодательством страны и международными обязательствами и в предстоящий период заинтересовано развивать связи по равноправному и взаимополезному сотрудничеству с организациями, членом которых является. Наряду с этим, Азербайджан является независимым, динамично развивающимся государством, который никогда не строит свою политику по желанию кого-то, и в последующий период также попытки какой-либо силы заставить принять ее волю будет считать недопустимым".