​Али Гасанов: На парламентских выборах молодежь должна проявить активность

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Одним из самых успешных направлений государственной политики Азербайджана является молодежная политика. Основу этого заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев. Работа, связанная с молодежью, является приоритетной политикой государства. Это дает эффективность".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном активности молодежи на предстоящих 1 ноября парламентских выборах, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

По его словам, должна сформироваться такая молодежь, которая могла бы заступиться за Азербайджан и его ценности: "Таковы были желания Гейдара Алиева. Сейчас мы видим эффективность этого. На предстоящих президентских выборах молодежь должна быть активна. Президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что государству нужна ответственная молодежь. То есть, в ряде вопросов она должна быть рядом с государством. Вы были свидетелями того, какую активность проявила молодежь на Европейских играх. На играх приняли участие более 10 тыс. молодых людей. Это показало, что наша молодежь способна конкурировать с остальными".