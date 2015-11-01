​Али Гасанов: БДИПЧ ОБСЕ всегда демонстрирует предвзятую позицию к проводимым в Азербайджане выборам

"Думаем, что неприбытие в Азербайджан этого института никак не связано с демократичностью или недемократичностью выборов в нашей стране"

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Считаю, что в Азербайджан прибыло достаточно наблюдателей за выборами в Милли Меджлис".

Как сообщает Report со ссылкой на Teleqraf, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

А.Гасанов отметил, что в настоящее время за выборами следят более 500 иностранных наблюдателей, а также наблюдатели от партий внутри страны. "Сегодня до вечера будут проводиться наблюдения. Уверен, что на выборах не произойдет серьезных нарушений закона. Разумеется, никакие выборы не застрахованы от каких-либо негативных случаев.

Каждое государство и его избирательные институты стремятся к тому, чтобы выборы прошли максимально прозрачно, справедливо, в рамках законов и Избирательного кодекса. Думаю, мы достигнем этого. Избранные депутаты продолжат наши парламентские традиции. Азербайджанское государство и государственность постепенно еще более укрепятся, парламент также сыграет свою роль в этом процессе", - сказал помощник президента.

Отвечая на вопрос в связи с тем, что Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ не направило наблюдательную миссию на выборы, Али Гасанов сказал: "Легитимность выборов в нашей стране определяют граждане Азербайджана. Если азербайджанские избиратели могут свободно и в демократической форме выражать свое волеизъявление без постороннего влияния, и их волеизъявление реализуется в рамках существующих законов, завоевано доверие азербайджанского народа, то это является мерилом легитимности для нас. Что касается мнений о выборах в Азербайджане тех или иных международных организаций, то, конечно, это также имеет важное значение. Ведь мы ищем общие ценности в определенных вопросах с нашими международными партнерами. Хотим, чтобы и они наблюдали за выборами. В Азербайджане достаточно наблюдателей. Что касается деятельности Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, то эта структура уже много лет постоянно выступает с предвзятой позицией в связи с выборами в Азербайджане. И на этот раз возникшие между ними и Азербайджанским правительством разногласия по методологии наблюдения за выборами привели к тому, что эта организация не отошла от своих претензий и отказалась от наблюдательской миссии. Им виднее. Направление в такую маленькую страну, как Азербайджан, 600-700 наблюдателей, исходит из их предвзятого отношения. В таких больших странах, как Турция с населением 80 миллионов, наблюдения ведут 100-150 человек. Нам непонятно их желание направлять в Азербайджан, в котором 5 миллионов избирателей при населении до 10 миллионов, 600-700 человек.

С одной стороны, это создает достаточно материальных проблем. С другой стороны, есть вопросы их размещения и др. Полагаем, что для наблюдения за демократическими выборами число избирателей не играет значимой роли. Главное заключается в созданных здесь условиях, согласии избирателей на голосование и отношении к вопросу групп, проводящих мониторинг выборов. Таким образом, мы полагаем, что неприбытие в Азербайджан этого института никак не связано с демократичностью или недемократичностью выборов в нашей стране. Они попросту сделали этот шаг в рамках собственных субъективных суждений. Азербайджан создает связи с международными институтами, налаживает с ними партнерские отношения. Хотим, чтобы и они увидели волю нашего народа, с уважением относились к ценностям и результатам, достигнутым азербайджанским народом в демократических выборах. Если они неуважительно относятся к этому, то и мы проявим адекватное отношение".