​Али Ахмедов: В Азербайджане существует демократическая избирательная среда

Баку. 31 октября.REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, заместитель председателя-исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов в штаб-квартире партии встретился с находящейся в Азербайджане делегацией международной наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ .

Как сообщает Report, на встрече Али Ахмедов рассказал об условиях, созданных в нашей стране для проведения свободных, прозрачных, демократических выборов, соответствующих международным стандартам. Сообщалось, что в Азербайджане существует демократическая избирательная среда, всем политическим партиям созданы равные условия на каждом этапе выборов. Он отметил, что атмосфера касательно выборов очень позитивная, у народа наблюдается хороший настрой.

Заместитель премьер-министра сообщил, что одним из важных факторов демократии, как подтверждения обеспечения прозрачности выборов, является отслеживание процесса международными организациями, отдельными государствами. Али Ахмедов расценил условия, созданные азербайджанским государством для международных наблюдательных миссий за выборами как внимания и заботу о проведении демократического, свободного и прозрачного процесса.

Члены международной наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ выразили удовлетворение избирательной атмосферой в нашей стране. Особо было подчеркнуто внимание, оказанное к проведению демократических выборов, соответствующих и международным стандартам.

Затем Али Ахмедов ответил на вопросы, интересующие членов миссии.