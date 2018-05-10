Академию госуправления при президенте Азербайджана предложено назвать в честь Гейдара Алиева

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Депутат Малахат Ибрагимгызы предложила назвать Академию государственного управления при президенте Азербайджана в честь Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, с подобным предложением парламентарий выступила на посвященном 95-летию Гейдара Алиева торжественном заседании Милли Меджлиса.
М.Ибрагимгызы заявила о необходимости увековечивания идей Гейдара Алиева.
Депутат Айдын Гусейнов предложить назвать один из районов именем Гейдара Алиева.
İlkin PirəliАвтор новости
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