Академию госуправления при президенте Азербайджана предложено назвать в честь Гейдара Алиева

10 мая, 2018 14:17

© Report Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Депутат Малахат Ибрагимгызы предложила назвать Академию государственного управления при президенте Азербайджана в честь Гейдара Алиева. Как сообщает Report, с подобным предложением парламентарий выступила на посвященном 95-летию Гейдара Алиева торжественном заседании Милли Меджлиса. М.Ибрагимгызы заявила о необходимости увековечивания идей Гейдара Алиева. Депутат Айдын Гусейнов предложить назвать один из районов именем Гейдара Алиева.