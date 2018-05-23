Ахлиман Амирасланов: Уровень образования родителей влияет на здоровое развитие детей

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "За последние 10 лет как в мире, так и в Азербайджане число разводов увеличилось в два раза. Число детей с проблемами физического и психического здоровья, выросших в семье с одним родителем гораздо больше, чем детей из полной семьи. Это связано с тем, что в семье с одним родителем ребенку уделяется недостаточно внимания".

Как сообщает Report, об этом в ходе слушаний в Милли Меджлисе на тему "Азербайджанская модель семьи: Современность и ценности" заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что наряду с другими последствиями развод семьи оказывает негативное воздействие на здоровье детей:

"Эти дети много болеют, у них много заболеваний. Уровень образования родителей является фактором, влияющим на здоровое развитие детей".