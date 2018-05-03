Ахлиман Амирасланов предложил запретить рекламу лекарственных препаратов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ахлиман Амирасланов предлагает запретить рекламу лекарственных препаратов.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета Ахлиман Амирасланов сказал, что реклама медикаментов более опасна, чем реклама сигарет.

По его словам, в связи с этим в законодательстве должны быть предусмотрены ограничения:

"Иногда также рекламируются спиртные напитки. Это неправильно. В большинстве развитых стран подобные рекламы запрещены".