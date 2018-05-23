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    Агия Нахчыванлы: В обществе уменьшается число семей на здоровой основе

    Наблюдается увеличение количества распада семей. Необходимо исследовать причины этого© Report

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане защита института семьи является одним из приоритетных вопросов. На каждом историческом этапе семья играла важную роль в развитии общества".

    Как сообщает Report, об этом в ходе слушаний в Милли Меджлисе на тему "Азербайджанская модель семьи: Современность и ценности" заявила председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы.

    Она отметила, что общество всегда должно стремиться к формированию семьи на прочной основе: 

    "Сожительство приводит к плохим последствиям. Причина в несоблюдении законодательства. Религиозный брак (кябин) не имеет юридической силы. В обществе сокращается число семей, сформированных на здоровой основе. В конфликтных семьях страдают дети. Растет число распавшихся семей. Необходимо исследовать причины этого".

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