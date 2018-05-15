Агия Нахчыванлы: Лучше бы до свадьбы вместо танцев пошли к аксакалам

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Число разводов нынче возросло, поскольку нет общественного осуждения. Люди легко расстаются, семьи распадаются. До свадьбы молодые идут разучивать свадебные танцы, вместо этого пусть лучше обратятся к аксакалам, попросят у них совета, узнают, какими должны быть семьи. В семьях нет терпимости".

Как сообщает Report, об этом на обсуждении законопроекта "Защита детей от вредоносной информации" заявила председатель парламентского комитета по делам семьи, женщины и детей Агия Нахчыванлы.

Она призвала сохранить морально-духовные ценности.