Афлатун Амашов раскритиковал деятельность Омбудсмена

© Report

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ “К сожалению, я не могу положительно высказаться о части "О свободе получения информации" годового доклада Омбудсмена на 2017 год. Вместо того, что рассказать в этом разделе о проделанной работе, сюда входят старые данные общего характера, повторные рекомендации".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат, председатель Совета прессы Афлатун Амашов во время обсуждения ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) Эльмиры Сулеймановой за 2017 год о ситуации с обеспечением и защитой в Азербайджане прав и свобод человека.

Он сказал, что государство оказывает большую поддержку и придает большое значение процессам в данном направлении:

"При таком раскладе кажется странным отсутствие ресурса у уполномоченного для выполнения требований, исходящих из закона "О получении информации". Этот вопрос нужно серьезно изучить. Высказаться об этом вопросе нужно на уровне Милли Меджлиса".