Афлатун Амашев: Ввозимая в страну газетная бумага должна быть освобождена от налога на добавленную стоимость

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Ввозимая в страну газетная бумага должна быть освобождена от налога на добавленную стоимость. Ранее этот налог не применялся. Но вот уже несколько лет началось внедрение этого налога. На самом деле этот налог не приносит больших доходов в госбюджет, эта цифра составляет примерно до полумиллиона манатов".

Как сообщает Report, об этом в ходе обсуждения отчета Кабинета министров о деятельности в 2017 году сказал депутат, председатель Совета прессы Афлатун Амашев.

Он отметил, что налог на добавленную стоимость отрицательно влияет на экономическое положение прессы: "В нынешних условиях следует обязательно учитывать экономическое положение прессы и выполняемую ею общественную миссию. Это не только общественная, но и стратегическая миссия. Если приостанавливает деятельность любое издание, слабеют позиции нашей страны в информационной войне. Для реализации этого вопроса также существует правовая база. Просто ее надо привести в рабочее состояние".