​Около 130 наблюдателей СНГ будут мониторить парламентские выборы в Азербайджане

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В состав миссии наблюдателей СНГ за парламентскими выборами в Азербайджане войдет около 130 наблюдателей, 12 из них будут осуществлять свои функции на долгосрочной основе.

Как сообщили Report в штабе миссии наблюдателей СНГ, об этом заявил руководитель штаба Евгений Слобода в ходе встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахиров Панаховым.

В ходе встречи глава ЦИК Азербайджана подробно проинформировал о ходе избирательной кампании и подчеркнул, что все мероприятия, связанные с выборами в парламент (Милли Меджлис) проходят в установленные Избирательным кодексом сроки.

В свою очередь руководитель штаба миссии Е. Слобода проинформировал о порядке и принципах работы миссии наблюдателей от СНГ, ее формировании.

Руководитель штаба отметил, что задача Миссии – содействовать свободному и демократическому проведению выборов, которые являются внутренним делом государства.

Отметим, что в ходе наблюдения за выборами долгосрочные наблюдатели от СНГ уже посетили и ознакомились с работой окружных и участковых избирательных комиссий городов Баку и Гянджа, Самухского и Шамкирского районов.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане состоятся 1 ноября.