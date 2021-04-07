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Журналу "Молла Насреддин" - 115

Журналу "Молла Насреддин" - 115 Журнал обнажал злободневные социально-политические проблемы того времени
Медиа
7 апреля 2021 г. 12:41
Журналу Молла Насреддин - 115
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Сегодня исполняется 115 лет со дня выхода в свет первого номера азербайджанского сатирического журнала "Молла Насреддин".

По сообщению грузинского бюро Report, впервые журнал, основанный великим азербайджанским писателем, драматургом, публицистом и общественным деятелем Джалилом Мамедкулизаде, был напечатан 7 апреля 1906 года в Тифлисе в типографии "Гейрет".

По признанию самого литератора, "первый номер журнала вышел тысячным тиражом, половина которого была распродана в Тифлисе еще до полудня".

Тифлисский период еженедельного журнала охватывает 1906-1918 годы. Первый номер журнала открывался строками "С думой о вас явился я к вам, о мои братья мусульмане!", сопровождаемыми изображением мудреца-сказителя Моллы Насреддина, словно пытавшегося пробудить соотечественников. Изданные в первом номере журнала карикатуры принадлежали перу немецкого художника Оскара Шмерлинга. Сообщается, что автор подарил свои работы изданию.

Журнал обнажал злободневные социально-политические проблемы того времени, излагая их простым, доступным языком в ироничной форме. Как отмечал сам Мирза Джалил, "Молла Насреддин" порожден самой природой и временем.

Супруга просветителя - видный общественный деятель Гамида ханум Джаваншир в своих воспоминаниях отмечала: "В ночь на 7 апреля 1906 года у Мирзы Джалила и Омара Фаига Неманзаде в кармане водилось всего 9 манатов, на которые они наняли служивого, приводившего в движение печатный станок. Проводив его ночью, у них не осталось денег, чтобы нанять другого человека. Так по очереди они и печатали до самого утра".

Выпуск журнала "Молла Насреддин" заложил основы критического реализма, сатирической журналистики и искусства карикатуры не только в Азербайджане, но и на всем Ближнем Востоке. Журнал по праву считается вершиной сатирического искусства и национально-духовным достоянием азербайджанского народа.

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Версия на азербайджанском языке “Molla Nəsrəddin”in ilk sayının çapından 115 il ötür

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