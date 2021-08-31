Журналисты стран Тюркского совета посетили Джебраил

Ознакомившись с ситуацией в освобожденном от оккупации Физулинском районе представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета посетили Джебраильский район.

Ознакомившись с ситуацией в освобожденном от оккупации Физулинском районе представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета посетили Джебраильский район.

Как сообщает командированный в Джебраил сотрудник Report, представители иностранных СМИ в городе сначала ознакомились с родником ”Dostluq".

Затем для журналистов на территории города был организован медиатур. Представители ведущих СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета своими глазами увидели руины в Джебраильском районе.

Они также посетили разрушенное армянами кладбище. Им была дана информация, что кладбище фактически разрушено, все надгробия разбиты, могилы раскопаны.

В поездке принимают участие журналисты из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.

Затем представители иностранных СМИ посетят Шушу.