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Журналисты стран Тюркского совета посетили Джебраил

Журналисты стран Тюркского совета посетили Джебраил Ознакомившись с ситуацией в освобожденном от оккупации Физулинском районе представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета посетили Джебраильский район.
Медиа
31 августа 2021 г. 14:50
Журналисты стран Тюркского совета посетили Джебраил

Ознакомившись с ситуацией в освобожденном от оккупации Физулинском районе представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета посетили Джебраильский район.

Как сообщает командированный в Джебраил сотрудник Report, представители иностранных СМИ в городе сначала ознакомились с родником ”Dostluq".

Затем для журналистов на территории города был организован медиатур. Представители ведущих СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета своими глазами увидели руины в Джебраильском районе.

Они также посетили разрушенное армянами кладбище. Им была дана информация, что кладбище фактически разрушено, все надгробия разбиты, могилы раскопаны.

В поездке принимают участие журналисты из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.

Затем представители иностранных СМИ посетят Шушу.

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Версия на английском языке Journalists from Turkic Council member countries visit Jabrayil 
Версия на азербайджанском языке ФотоTürk Şurası ölkələrinin jurnalistləri Cəbrayıla səfər ediblər

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