Журналисты-шехиды удостоены премии ТЮРКСОЙ

Сегодня в Международном центре мугама состоялась церемония вручения Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) премии TURKSOY Press Award представителям местных и зарубежных медиа, объективно доводившим до сведения мировой общественности реали

Сегодня в Международном центре мугама состоялась церемония вручения Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) премии TURKSOY Press Award представителям местных и зарубежных медиа, объективно доводившим до сведения мировой общественности реалии 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает Report, в начале мероприятия минутой молчания почтили память шехидов.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный деятельности журналистов-шехидов.

Выступая на мероприятии, министр культуры Азербайджана Анар Керимов напомнил, что через два дня исполняется годовщина начала Отечественной войны: "Мы благодарны победоносной азербайджанской армии и Верховному главнокомандующему. Это было не только восстановление территориальной целостности Азербайджана, но и вопрос чести. Выражаю благодарность тем, кто оказывал нам поддержку в информационной войне".

Затем выступил заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыджы.

Награды также были вручены семьям журналистов-шехидов - корреспондента АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова и оператора AZTV Сираджа Абышова. В списке удостоившихся награды числятся также имена сотрудника турецкого телевидения Haber Global Османа Гиргина, сотрудника A Haber Абдулкарима Улака, бывшей сотрудницы CNN Turk Фульи Озтюрк (в настоящее время работает на Fox TV), а также представителей СМИ Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.