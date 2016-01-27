Журналисты Financial Times выйдут на забастовку впервые за 30 лет

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Сотрудники редакции британской газеты Financial Times готовятся выйти на 24-часовую забастовку, сообщили во вторник в профсоюзе журналистов Великобритании, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

Забастовка состоится на следующей неделе, точный день пока не определен.

Журналисты протестуют против того, что руководство издания не выполнило свои обязательства по пенсиям после продажи газеты японскому медиа-холдингу Nikkei.

Таким образом, редакция Financial Times выйдет на забастовку впервые за 30 лет, отмечают европейские СМИ.

О продаже газеты холдингу Nikkei стало известно летом прошлого года. Прежний владелец, издательство Pearson Plc. продал свою долю за 844 млн. фунтов стерлингов (1,3 млрд. долларов).