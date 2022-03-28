Журналистские организации Азербайджана обратились к госструктурам России

Азербайджанские журналистские организации обратились к государственным структурам России и международному медиа-сообществу.

Азербайджанские журналистские организации обратились к государственным структурам России и международному медиа-сообществу.

Как сообщает Report, в тексте обращения указано, что Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и средств массовой информации (Роскомнадзор) заблокировал на территории РФ целый ряд азербайджанских электронных СМИ, в том числе один из самых популярных и профессиональных СМИ Азербайджана новостной портал "Oxu.az". В этот список вошли также такие сайты как "Haqqin.az" и "Minval.az". Ожидается, что список будет расширен в ближайшие дни.

Подписавшие обращение заявили, что подобные действия нарушают такие фундаментальные права, как право на истину. Блокируя СМИ, распространяющие правду на русском языке, в том числе новостные порталы Азербайджана, Роскомнадзор нарушает свободу слова, принципы плюрализма, совершает действия, противоречащие демократии.