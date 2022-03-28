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Журналистские организации Азербайджана обратились к госструктурам России

Журналистские организации Азербайджана обратились к госструктурам России Азербайджанские журналистские организации обратились к государственным структурам России и международному медиа-сообществу.
Медиа
28 марта 2022 г. 16:34
Журналистские организации Азербайджана обратились к госструктурам России

Азербайджанские журналистские организации обратились к государственным структурам России и международному медиа-сообществу.

Как сообщает Report, в тексте обращения указано, что Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и средств массовой информации (Роскомнадзор) заблокировал на территории РФ целый ряд азербайджанских электронных СМИ, в том числе один из самых популярных и профессиональных СМИ Азербайджана новостной портал "Oxu.az". В этот список вошли также такие сайты как "Haqqin.az" и "Minval.az". Ожидается, что список будет расширен в ближайшие дни.

Подписавшие обращение заявили, что подобные действия нарушают такие фундаментальные права, как право на истину. Блокируя СМИ, распространяющие правду на русском языке, в том числе новостные порталы Азербайджана, Роскомнадзор нарушает свободу слова, принципы плюрализма, совершает действия, противоречащие демократии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan jurnalist təşkilatları Rusiyanın dövlət qurumlarına və beynəlxalq media ictimaiyyətinə müraciət edib

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