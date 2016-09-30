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    В Баку состоялся круглый стол "Трансформация журналистики в информационную эпоху и ее роль в обеспечении межцивилизационного диалога"

    Ген директор АЗЕРТАДЖ: Журналистика сегодня играет важную роль в глобализационных процессах

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Современный период диктует свои условия для журналистики, в результате чего она вынуждена трансформироваться.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор информационного агентства АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов на круглом столе на тему "Трансформация журналистики в информационную эпоху и ее роль в обеспечении межцивилизационного диалога", проходящего в столице Азербайджана в рамках V Бакинского международного гуманитарного форума.

    "Журналистика играет особую роль в обеспечении глобализационного процесса в сегодняшнем информационном обществе", - заявил А.Асланов.

    Он выразил надежду, что круглый стол будет плодотворным.

    В свою очередь первый заместитель генерального директора ЮНЕСКО Энгида Гетачу подчеркнул, что уже более 10 лет социальные сети и цифровая журналистика выдвинулись в информационном поле.

    "Сообщения в режиме онлайн открыли путь для самовыражения. Качественная журналистика в этой информационной среде является очень важной", - подчеркнул Э.Гетачу.

    Исполнительный директор информационного агентства ИРНА Ирана Мохаммад Ходади подчеркнул, что эра информационного общества преобразовала традиционную журналистику.

    "Сегодня появилось такое понятие, как кибержурналистика", - отметил глава агентства.

    По его словам, информационная революция привела к концу монополии в журналистике.

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