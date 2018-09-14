Журналист Нигяр Исмаилгызы скончалась в возрасте 34 лет

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Журналист, писатель, президентский стипендиат и член Союза писателей Нигяр Исмаилгызы скончалась в возрасте 34 лет от тяжелой болезни.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщили ее друзья.

Исмайлова Нигяр Исмаил гызы родилась 13 сентября 1984 года в городе Шабрань. Окончила филологический факультет Бакинского государственного университета. Работала учителем на факультете журналистики университета "Одлар Юрду". Работала на телеканалах AZTV, ATV и в других СМИ. В 2015 году переехала в турецкий город Стамбул, где продолжила работать в сфере телевидения.

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