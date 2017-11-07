Журналист Ниджат Даглар: Травма оказалась легкой

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Журналист Ниджат Даглар попал в Агдашском районе в ДТП.

В заявлении Report он отметил, что автомобиль марки "Mercedes", в котором он находился, столкнулся с грузовиком марки "КамАЗ".

По его словам, водитель грузовика марки "КамАЗ" сделал неправильный разворот и столкнулся с "Mercedes", в котором находился журналист.

В результате аварии все трое находившихся в автомобиле лиц, включая Н.Даглара, получили легкие травмы: "Моя травма оказалась легкой. Меня доставили в больницу, затем выписали на амбулаторное лечение. Сейчас я уже на ногах и все в порядке. Осталась только боль в ногах", - добавил Н.Даглар.