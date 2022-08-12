Журналист Мубариз Асланов стал гостем Медиа-школы Report

Специальный корреспондент Информационного агентства Report и канала Baku TV по Восточной Европе Мубариз Асланов встретился со студентами Медиа-школы Report.

Специальный корреспондент Информационного агентства Report и канала Baku TV по Восточной Европе Мубариз Асланов встретился со студентами Медиа-школы Report.

Вернувшийся недавно из Украины журналист рассказал о событиях, свидетелем которых ему довелось стать в зоне боевых действий:

"К сожалению, специфика моей работы в Украине несколько изменилась. Никто в мире не ожидал, что может начаться война. Хотя Украину неоднократно предупреждали об угрозе нападения, она не ожидала, что Россия может напасть, что и произошло 24 февраля, и не была готова к этому. 23 февраля я проводил съемки в городе Северодонецк Луганской области. Хотел оттуда поехать в Мариуполь, но потом передумал. Не прошло и дня, как стало известно, что Мариуполь и Херсон захвачены. Оборонная система Украины не была готова к этому".

М.Асланов поведал и о трудностях, с которыми сталкивается журналист в зоне боевых действий:

"Война диктует свои правила и есть условия, которые нельзя нарушать. К примеру, нельзя снимать все подряд. Если снял и загрузил в интернет фото или видео, а там ясно видно, куда упал снаряд, противная сторона сможет по этим кадрам определить точное местонахождение и вести более прицельный огонь. В условиях военного положения часто подвергаешься проверкам, но в таких случаях следует проявлять хладнокровность, не допускать эмоциональности. Даже незначительный всплеск эмоций может создать большую проблему. Трудностей тоже было немало. Где-то 20 дней я практически жил впроголодь, питался лишь тем, что мог достать".

Мубариз Асланов родился в 1982 году в Бейлаганском районе. В 2005 году окончил магистратуру факультета психологии и социальных наук Бакинского государственного университета. В 2005-2006 гг. служил в рядах Азербайджанской армии. С 2008 года приступил к журналистской деятельности. Работал в таких медиа-структурах как ИА Азадинформ, АПА, ИА Report. В 2019-2020 гг. работал в пресс-службе AzTV. С 2020 года спецкор ИА Report и канала Baku TV по Восточной Европе.