Журналист Джейхун Мусаоглу вместе с членами семьи попал в автомобильную аварию

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь Фонда Знаний при президенте Азербайджана, известный журналист Джейхун Мусаоглу (Мусаев) попал в автомобильную аварию.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на шоссе Дарнагюль.

Так, автомобиль марки KIA, управляемый Д. Мусаоглу столкнулся с другим автомобилем. В результате чего KIA несколько раз перевернулся.

В результате аварии находившаяся в автомобиле супруга Д. Мусаоглу получила травму головы. Он сам и его дочь получили легкие телесные повреждения. Они были доставлены в больницу. Там пострадавшим была оказана амбулаторная помощь и они были выписаны домой.