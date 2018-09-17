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    Журнал Time продали второй раз за год

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Американский журнал Time был продан второй раз за год, сообщает Report со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Покупателем станет сооснователь и генеральный директор Salesforce Марк Бениофф и его жена Линн. 

    Сумма сделки оценивается в $190 млн. Ожидается, что сделка будет завершена в течение 30 дней, причем уточняется, что чета Бениофф приобретает издание как частные лица.

    Восемь месяцев назад Time был куплен компанией Meredith Corp.

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