Журнал "Azərbaycan Vəkili" будет передан Коллегии адвокатов

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Учредители Центра правовых реформ Азербайджана, соучредителем которого я являюсь, решили, что в ближайшие дни свои права на журнал передадут Коллегии адвокатов".

Как сообщает Report, об этом заявил новоизбранный председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Он напомнил, что при поддержке Коллегии адвокатов с апреля 2013 года издается учрежденный Центром правовых реформ Азербайджан журнал "Azərbaycan Vəkili" ("Азербайджанский адвокат"), до сегодняшнего дня было издано 14 выпусков журнала и в истории адвокатуры Азербайджана это первое вышедшее в свет издание, связанное с адвокатами: "В обществе даже сложилось такое впечатление, что учредителем журнала является именно Коллегия адвокатов. Для устранения этого недоразумения учредители Центра правовых реформ Азербайджана, соучредителем которого я являюсь, решили, что в ближайшие дни свои права на журнал передадут Коллегии адвокатов".