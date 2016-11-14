Завтотделом НСТР: Уверен, что сейчас в передаче "Сени ахтарырам" подобные негативные моменты не допускаются

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания прокомментировал распространенные в соцсети кадры из передачи Хошгедем Хидаятгызы "Сени ахтарырам".

Как сообщил Report завотделом НСТР Таваккюль Дадашов, Meydan TV показал закадровые материалы 2014 года: "Некоторые наши друзья-журналисты потребовали от нас заявлений. Что же мы можем ответить? Ведь эти кадры не пошли в эфир? Как мы можем вмешиваться в материал, который не пошел в эфир? Вдобавок ко всему, когда эти кадры всплыли, на телеканале заявили, что приняли меры. Уверен, что сейчас, когда проект продолжается, подобные негативные моменты больше не допускаются и не будут допущены впредь".