Завотделом: Все значимые субъекты медиа внесли свои данные в медиа-реестр

"Все значимые субъекты медиа в Азербайджане внесли свои данные в медиа-реестр".

"Все значимые субъекты медиа в Азербайджане внесли свои данные в медиа-реестр".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Агентства по развитию медиа (MEDIA) Натиг Мамедли на конференции "Медиа в эпоху глобальных трансформаций: наследование традиций, журналистские принципы и общественные интересы", организованной MEDIA, Аудиовизуальным советом и Советом прессы по случаю 148-й годовщины Национальной прессы.

Мамедли отметил, что медиа-реестр начал функционировать в октябре прошлого года: "Все значимые субъекты медиа Азербайджана заявили о внесении своих данных в реестр. В настоящее время этот процесс завершен. Основной целью реформ в области СМИ является достижение развития этой сферы. Этот процесс будет непрерывным. Реформы в области медиа - это новые возможности и новые перспективы".