Завотделом: Руководству НСТР представлена информация о каналах, распространяющих рекламу в траурные дни

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Хотя 6 декабря в Азербайджане был объявлен траур, некоторые телеканалы страны продолжили вещать рекламу".

Как сообщили из структуры, вчера наибольшее предпочтение рекламе отдал телеканал "Xəzər".

Как сообщил завотделом экспертизы, программирования и аналитики НСТР Таваккюль Дадашев, информация по этому поводу была представлена руководству.

Отметим, что согласно статье 20.8 закона "О рекламе", в траурные дни распространение рекламы в стране запрещается.