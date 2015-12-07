 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завотделом: Руководству НСТР представлена информация о каналах, распространяющих рекламу в траурные дни

    НСТР: Наибольшее предпочтение рекламе отдал телеканал Xəzər

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Хотя 6 декабря в Азербайджане был объявлен траур, некоторые телеканалы страны продолжили вещать рекламу".

    Как сообщили из структуры, вчера наибольшее предпочтение рекламе отдал телеканал "Xəzər".

    Как сообщил завотделом экспертизы, программирования и аналитики НСТР Таваккюль Дадашев, информация по этому поводу была представлена руководству.

    Отметим, что согласно статье 20.8 закона "О рекламе", в траурные дни распространение рекламы в стране запрещается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi