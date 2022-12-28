Завершен второй модуль учебной программы ”Медиа менеджмент"

При совместной организации Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и Института развития и дипломатии Университета ADA был проведен второй из трех модуль учебной программы “Медиа менеджмент”.

При совместной организации Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и Института развития и дипломатии Университета ADA был проведен второй из трех модуль учебной программы “Медиа менеджмент”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на MEDİA.

В рамках модуля на тему ”Онлайн-медиа менеджмент" с речью выступила советник премьер-министра Литвы по культуре Орнела Рамасаускайте, дважды признанная одним из лучших директоров по маркетингу в регионе за вклад в развитие и инновации.

Основная цель учебной программы “Медиа менеджмент”, которая продлится до 29 декабря с участием более 60 медиа-менеджеров, заключается в повышении качества публикуемого контента с помощью традиционных и цифровых медиа, изучения новых возможностей и новых тенденций в области журналистики, а также развитии профессиональных навыков в области цифровых медиа.