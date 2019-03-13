Завершился срок полномочий зампреда и еще одного члена НСТР

Завершился срок полномочий зампреда и еще одного члена Национального совета телевидения и радио (НСТР) Азербайджана.
Об этом в заявлении Report сказал руководитель Аппарата НСТР Асеф Гаджиев.
По его словам, срок полномочий Гафара Джабиева и Эльвана Агаева истек 1 марта.
На предстоящем на днях заседании НСТР изберут нового заместителя председателя.
Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Национального совета телевидения и радио Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению, Балакишиев Бахтияр Гараджа оглу и Алиева Телли Панах гызы назначены членами совета.
Səid QəribАвтор новости