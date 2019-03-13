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Завершился срок полномочий зампреда и еще одного члена НСТР

Завершился срок полномочий зампреда и еще одного члена Национального совета телевидения и радио (НСТР) Азербайджана. 

Об этом в заявлении Report сказал руководитель Аппарата НСТР Асеф Гаджиев. 

По его словам, срок полномочий Гафара Джабиева и Эльвана Агаева истек 1 марта.  

На предстоящем на днях заседании НСТР изберут нового заместителя председателя. 

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Национального совета телевидения и радио Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению, Балакишиев Бахтияр Гараджа оглу и Алиева Телли Панах гызы назначены членами совета. 

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