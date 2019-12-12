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Завершился прием документов на конкурс по созданию новой радиостанции в Азербайджане

Завершился прием документов на конкурс по созданию новой радиостанции

Сегодня завершился прием документов на конкурс, объявленный Национальным советом телерадиовещания (НСТР) на частоту 102,0 MHz на территории Баку и Абшерона для открытия общереспубликанской радиостанции.

Как сообщает Report, прием документов завершился к 18:00 часам 12 декабря.  

В целом, в конкурсе принимают участие 5 компаний.  

По результатам конкурса объявят победителя, и компания, которая получит лицензию, заключит контракт с соответствующим госорганом и начнет на указанной частоте трансляцию на территории Баку и Абшеронского полуострова. 

Отметим, что прием документов начался 12 ноября. 

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