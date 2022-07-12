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Завершились полевые учения "Школы конфликтной журналистики"

Завершились полевые учения "Школы конфликтной журналистики" В воинских частях и на полигонах завершились учения, проводимые в рамках второго этапа проекта "Школа конфликтной журналистики".
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12 июля 2022 г. 18:52
Завершились полевые учения Школы конфликтной журналистики

В воинских частях и полигонах завершились учения, проводимые в рамках второго этапа проекта "Школа конфликтной журналистики".

Как передает Report, руководитель проекта "Школа конфликтной журналистики", учрежденного Центром исследований "Мир во имя мира", Алисафа Мехти отметил, что журналисты, прошедшие тренинги, получили опыт работы в экстремальных условиях.

"Для того, чтобы принять правильное решение в чрезвычайных ситуациях, выжить, собирая информацию в зоне боевых действий, и вовремя передать ее в редакцию, журналист должен быть подготовленным как солдат", - отметил он.

А.Мехти подчеркнул, что на протяжение учений сталкивался с трудными ситуациями.

"Несколько участников, у которых были проблемы физической, психологической, дисциплинарной подготовкой, не смогли пройти обучение. Из 28 человек учения успешно прошли 22 журналиста. Им будет выдан диплом или сертификат по результатам набранных баллов", - добавил руководитель проекта.

Отметим, что с 2015 года проект реализуется на базе Вооруженных сил в партнерстве с Министерством обороны Азербайджанской Республики.

Программа осуществляется при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО. Еще одним партнером проекта является факультет журналистики Бакинского государственного университета.

Первый этап проекта "Школа конфликтной журналистики" стартовала 23 апреля в Учебно-тренировочном центре ВС Азербайджана. Второй этап прошел 2-12 июля в воинских частях и полигонах. В ближайшие дни стартует третий этап проекта.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Konflikt Jurnalistikası Məktəbi”nin poliqon təlimi yekunlaşıb

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