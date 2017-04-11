Завершен срок полномочий гендиректора İTV, объявлен новый конкурс

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) объявил конкурс на должность гендиректора Общественного телеканала (İTV) в связи с завершением срока полномочий действующего руководителя.

Как сообщили Report в НСТР, кандидаты, участвующие в конкурсе, должны быть гражданами Азербайджана и иметь высшее образование.

Лица, ранее судимые за тяжкие или особо тяжкие преступления, осужденные за преступления против общественной нравственности, не отбывшие полученный срок, недееспособные по решению суда, не могут участвовать в конкурсе.

Кандидаты на должность гендиректора Общественного телеканала должны представить в Национальный совет телерадиовещания (адрес: Баку, ул.Низами, 145, контакты: 012 598 36 59) 12-22 апреля заявление, копию удостоверения личности, копию трудовой книжки, автобиографию, личный листок по учету кадров, государственный документ о получении высшего образования.

После определения кандидатов на должность гендиректора İTV документы будут переданы в Совет Общественного телерадиовещания для проведения выборов, согласно требованиям пунктов 20.1.3, 21.1 закона "Об Общественном телерадиовещании."