Завершается прием документов для открытия нового новостного канала в Баку

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Завтра завершается прием документов в связи с объявленным Национальным советом телерадиовещания Азербайджана конкурсом на открытие специализированного (новостного) общереспубликанского телеканала.

Как сообщил Report руководитель аппарата НСТР Асеф Гаджиев, до сих пор для участия в конкурсе все необходимые документы в совет представили три кандидата. Это ООО "Аналитическо-информационный центр Real" (Real TV), ООО "ТВ-медиа Азербайджан" и ООО “RTV”.

Он отметил, что прием документов завершится в 18:00 11 апреля: "В итоге будет проведено заседание Совета и принято соответствующее решение".

Отметим, что НСТР с 11 марта 2019 года по 11 апреля 2019 года объявило конкурс на открытие специализированного (новостного) общереспубликанского телеканала на территории Баку и Абшеронского полуострова на частоте 48 (SD-вещание) и 37 (HD-вещание). Прием документов для участия в конкурсе начался 11 марта.